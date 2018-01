Edmundo deve reforçar Vasco no clássico O atacante Edmundo, do Vasco, iniciou nesta semana o trabalho para poder retornar ao time no clássico contra o Fluminense, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele não treinou com bola e apenas fez exercícios com o preparador-físico Bebeto de Oliveira. O jogador ainda sente dores no tornozelo direito. "O Edmundo deve atuar em boas condições", disse Bebeto, elogiando em seguida o empenho do atleta para voltar à equipe. Desde a contusão, sofrida no dia 24 de agosto, o atacante desfalcou o Vasco em três jogos. Em nenhum deles o time vascaíno obteve a vitória. Com o retorno de Edmundo, o técnico Mauro Galvão já confirmou que vai escalar três atacantes contra o Fluminense. Os outros dois serão Régis Pitbull e Donizete. No meio-de-campo, o jovem Ígor deve entrar no lugar de Bruno Lazaroni.