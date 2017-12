Edmundo deve reforçar Vasco no domingo O atacante Edmundo pode voltar ao time do Vasco contra o Cruzeiro, domingo, em Campo Grande. O atleta já foi liberado pelos médicos do clube, mais ainda não tem a escalação assegurada porque seu preparo físico não é satisfatório. Explica-se: o atacante não atua desde o empate por 1 a 1 com o Fortaleza, dia 23 de outubro. O técnico Mauro Galvão já disse que Edmundo é imprescindível. ?Ele é muito importante. Não podemos ter jogadores experientes fora do time. Valdir e Edmundo fazem gols e o entrosamento entre os dois é essencial para o crescimento da equipe.? Para a partida contra o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro com 82 pontos, o treinador não poderá contar com o zagueiro Fabiano, expulso na vitória, por 2 a 1, sobre o Paysandu, em Belém. O meia Beto, por sua vez, não apareceu no treino desta quinta-feira e não viajará com a delegação para Mato Grosso.