Edmundo deve voltar a jogar no domingo O atacante Edmundo, do Vasco, deve ter condições de atuar pelo menos 45 minutos do jogo contra o Bahia, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feiram, ele realizou apenas trabalhos físicos, mas na sexta vai participar do coletivo que decidirá sua escalação. O jogador está praticamente recuperado de uma contusão no menisco. "Espero jogar uma parte da partida com o Bahia. Assim, eu posso reunir condições físicas, técnicas e entrosamento para o confronto decisivo com o Cruzeiro", afirmou Edmundo, referindo-se ao jogo com o time mineiro, dia 14 de maio, que vai decidir um dos semifinalistas da Copa do Brasil. Já o meia Marcelinho, com dores musculares, foi vetado pelos médicos.