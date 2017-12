Edmundo deve voltar contra o Guarani O atacante Edmundo deve ser o principal reforço do Vasco para a partida contra o Guarani, domingo, em São Januário. O jogador se recuperou de duas fraturas nas costelas e realizará um teste físico para saber se está em condições de atuar. A volta do craque é um alívio para o técnico vascaíno Mauro Galvão, que não vai poder escalar o atacante Donizete, expulso na partida contra o Goiás. Mauro Galvão, criticou a defesa vascaína por causa das falhas cometidas na derrota por 3 a 1 para o Goiás, na quarta-feira. O ex-zagueiro enfatizou que o lado esquerdo defensivo do time "não funcionou", o que proporcionou ao adversário a fácil vitória. "Não conseguimos marcar o Goiás pelo lado esquerdo. O Vasco atuou muito mal tecnicamente, mas podemos melhorar para a partida contra o Guarani", afirmou Mauro Galvão.