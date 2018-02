Edmundo diz que quer entrar em campo na próxima semana Contrariando a previsão inicial da comissão técnica, de que voltaria a jogar só na quinta rodada - dia 31 contra a Ponte Preta, em Campinas -, Edmundo avisou nesta quinta-feira que já estará em campo no dia 25 contra o Santo André, no Palestra Itália, no terceiro jogo do time no Paulistão. O atacante não joga desde novembro, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita. ?Vou torcer para o pessoal ganhar estes dois primeiros jogos para eu voltar com tudo na quinta-feira?, disse Edmundo, à Rádio Transamérica. Dentre os que chegaram com a pré-temporada em andamento, o primeiro a estrear é o volante Martinez, que veio do Cruzeiro - tem chance de ser relacionado já para domingo, contra o Rio Branco, em Americana. O lateral-esquerdo Leandro, o atacante paraguaio Florentín e o centroavante Cristiano seguem só treinando.