Edmundo diz que vai usar camisa do Barcelona no 2º jogo O polêmico Edmundo voltou a atacar na noite desta quarta-feira. O atacante chamou a atenção de todos ao declarar que irá usar uma camisa do Barcelona sob a do Palmeiras no segundo jogo contra o São Paulo. O comentário foi feito no gramado do Palestra Itália após o empate por 1 a 1 entre as duas equipes, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. A provocação do experiente jogador foi feita depois que o lateral-esquerdo Júnior declarou que o São Paulo teme apenas o Barcelona. "No Morumbi vou vestir a camisa do Barcelona por baixo", disse Edmundo, que anotou o gol do Palmeiras ao converter o pênalti cometido por Souza. O atacante aproveitou para comentar a semana conturbada que o clube sofreu depois da goleada sofrida pelo Figueirense e a demissão do técnico Emerson Leão. "Temos que superar as dificuldades com vontade e disposição. Podemos não ter sido tão brilhante neste jogo, mas a confiança sempre existiu. O problema é que quando tem críticas acaba jogando o time para baixo. O professor Leão é ótimo, mas com a entrada do Marcelo (Vilar, técnico interino) o astral foi lá para cima", comentou o atleta, que fez duras críticas a bola utilizada na competição sul-americana. "Essa bola dificulta muito. É uma pouca vergonha. Jogamos futebol e não pingue-pongue. Até quem não entende nada de futebol sabe que ela é ruim. Não somos caneludos, mas essa é bola é péssima para dominar e acaba batendo na canela", desabafou Edmundo. Sobre a efetivação de Marcelo Vilar no comando do time, Edmundo apenas se ateve ao elogiar o novo chefe. "Isso é com a diretoria (contratação). Mas ele pegou a gente nessa fumaça toda e arrumou tudo em apenas dois dias." O segundo jogo entre Palmeiras e São Paulo pelas oitavas-de-final da Libertadores acontecerá no dia 3 de maio, no estádio do Morumbi.