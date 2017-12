Edmundo diz torcer para Renaldo O atacante Edmundo, do Vasco, que está prestes a ver o seu recorde de 29 gols em uma edição do Campeonato Brasileiro ser superado, classificou a disputa da artilharia entre Luís Fabiano, do São Paulo, e Dimba, do Goiás, como uma das mais equilibradas dos últimos anos. Ambos já alcançaram a marca e o jogador do time goiano terá mais oportunidades já que o são-paulino está suspenso. Porém, Edmundo está torcendo para um outro jogador: Renaldo, do Paraná. "O Dimba está sempre no meu caminho e o Luís Fabiano já mostrou que tem talento. Mas acho que chegou a hora do Renaldo", disse. O vascaíno está recuperado de uma contusão muscular e deve voltar ao time na partida com o Grêmio, dia 22, pelo Brasileiro.