Edmundo é a atração em Florianópolis O Figueirense apresenta, neste sábado, a partir das 16 horas, uma atração especial para sua torcida. O jogo diante do Paysandu, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, marca a estréia do atacante Edmundo no estádio Orlando Scarpelli. Ele já atuou pelo time, só que em partida de portões fechados diante do Atlético/PR, sábado passado, em Curitiba, em confronto que terminou empatado (0 a 0). Edmundo se transforma no foco da tarde e esperança de gols dos torcedores alvinegros. Confiante no crescimento da equipe e defendendo uma postura ainda mais ofensiva pelo fato de atuar em casa, o técnico Marco Aurélio Moreira repete, pela segunda vez no campeonato, a escalação do time. A filosofia também é defendida pelos jogadores. "Vamos ser ofensivos, com organização e sem desespero", compartilha o meia Bilu, destacando a obrigação de vitória. O comprometimento com os três pontos é encarado como única forma da equipe deixar, pela primeira vez na competição, a zona de rebaixamento. Atualmente, o Figueirense é o 21.º colocado, com cinco pontos.