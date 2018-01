Edmundo é acusado de omissão em batida Passado o susto de ter se machucado num acidente de carro provocado pelo jogador de futebol Edmundo, na madrugada de domingo, a consultora comercial Fernanda Almeida, de 21 anos, disse que, por enquanto, não pretende processar o atleta, que bateu no carro (Honda) em que ela estava, na saída do Jockey Club, no Jardim Botânico, zona sul. Fernanda, que teve uma luxação no braço direito, acusa o jogador de omissão de socorro. Edmundo foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pela morte de três pessoas em outro acidente de carro, há dez anos. Está solto por força de um habeas-corpus. Fernanda contou que, por volta de 5 horas, saía com dois amigos do estacionamento do Jockey Club, quando foram fechados pelo atleta, que atualmente joga pelo Figueirense, clube de Santa Catarina. "Ele forçou a passagem, veio pelo lado direito com toda a força, mas só passava um carro de cada vez", disse a jovem, que estava no banco de trás. O Honda era dirigido pelo amigo dela, o oficial de Justiça Alessandro Renato, de 30 anos, que chegou a perseguir o jogador. "O Edmundo não parou, não se preocupou em nenhum momento", contou Fernanda. O BMW do atleta foi interceptado cerca de 700 metros adiante por policiais militares. Edmundo estava acompanhado de Mônica Santoro, ex-mulher do jogador Romário, e de uma mulher identificada apenas como Ana, que deu R$ 2 mil a Renato pelo conserto do carro. "Ficamos chateados e indignados com o jeito que trataram a gente. O Edmundo foi irônico. A Mônica fazia gestos obscenos e duvidou que eu tinha machucado o braço. Disse que era charminho. Parecia estar bêbada. Mas, por enquanto, vamos deixar como está", contou Fernanda, que foi atendida no Hospital Miguel Couto, no Leblon, zona sul. O empresário de Edmundo, Hélio Corrêa, informou que jogador "estava chateado" e não falaria sobre o caso. Por meio de sua assessoria de imprensa, Mônica Santoro negou as acusações e disse que também não se pronunciaria.