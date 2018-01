Edmundo e Djalminha têm dia péssimo Djalminha e Edmundo, bons amigos e com temperamento explosivo, tiveram um domingo para esquecer. O meia do La Coruña foi expulso, na derrota por 2 a 1 para o Zaragoza, e praticamente tirou as chances de sua equipe brigar pelo bicampeonato espanhol. O atacante do Napoli passou novamente em branco, desta vez no empate de 0 a 0 com o Milan, em casa, e deixou o campo sob vaia da torcida. O Deportivo entrou em campo, na visita que fez ao Zaragoza, com a obrigação de vencer. Afinal, sabia que o Real Madrid havia derrotado o Las Palmas por 1 a 0 (Guti) e tinha pulado para 62 pontos, na liderança do Campeonato Espanhol. Mas o La Coruña falhou em momento decisivo. O ex-santista Jamelli fez o primeiro gol do Zaragoza aos 42 minutos e Esnaider ampliou aos 37 da fase final. Naybet diminuiu a quatro minutos do fim. O time galego passou a maior parte do segundo tempo com um jogador a menos porque Djalminha foi expulso. Astro do La Coruña, observado por Leão para eventuais convocações, levou cartão vermelho aos 5 minutos por entrada violenta em Ignacio. Com isso, sua equipe manteve os 54 pontos e a vice-liderança,mas ficou muito distante do Real Madrid. O Barcelona visitou o Villarreal e suou para empatar por 44, depois de estar perdendo por 3 a 0. Kluivert marcou três gols e Rivaldo deixou sua marca. O brasileiro é artilheiro, com 18 gols e ainda desperdiçou um pênalti, quando o jogo estava 3 a 1. Outros jogos: Alavés 4 x Valladolid 2, Celta 2 x A. Bilbao 1, Espanyol 1 x Málaga 2, Numancia 0 x Mallorca 2, Osasuna 1 x Santander 1, R. Sociedad 3 x Oviedo 0. Vaias - A paixão do napolitano por Edmundo parece ter chegado ao fim. Três meses depois de chegar como herói de um time que briga para não cair, o brasileiro saiu do gramado do Estádio San Paolo sob forte vaia, ao ser substituído no empate com o Milan. O Napoli é o antepenúltimo colocado. A Juventus ganhou do Verona por 1 a 0, tem 52 pontos e é vice-líder do Campeonato Italiano. Está a seis pontos da Roma, que na terça-feira enfrenta a Fiorentina. Outros jogos: Bologna 3 x Perugia 2, Brescia 4 x Reggina 0, Udinese 2 x Bari 0, Inter 1 x Vicenza 1 e Lecce 0 x Atalanta 2.