Edmundo e Donizete, esperança do Vasco Com a reestréia da dupla de ataque que conquistou a Taça Libertadores da América, em 1998, Edmundo e Donizete, e a volta do goleiro Fábio, o Vasco enfrenta o Fortaleza, amanhã, às 16h, no Castelão. A esperança do time de São Januário é a de que os artilheiros consigam para o time a primeira vitória na casa do adversário, nesta edição do Campeonato Brasileiro. Alheio aos problemas judiciais extra-campo, Edmundo tem se mostrado otimista para voltar a atuar, após 40 dias se recuperando de uma artroscopia no joelho esquerdo. O jogador acredita que, por conhecer Donizete, o entrosamento será mais fácil. Já Donizete não escondeu a euforia por retornar ao Vasco. À princípio, o jogador ia ser escalado no banco de reservas, mas foi beneficiado com a contusão no joelho direito do titular Cadu. O temor do técnico vascaíno Antônio Lopes é a de que ambos atacantes estão sem "ritmo de jogo". Para o treinador, o "ideal seria não escalá-los juntos porque o time poderá ficar prejudicado tecnicamente". Apesar da apreensão do treinador, o meia Marcelinho Carioca não escondeu a satisfação pela volta de Edmundo. O jogador observou que a volta do atacante ao Vasco dará mais qualidade ao time. O utra mudança feita por Lopes na equipe foi a entrada entre os titulares de Claudemir no lugar do lateral-direito Russo, escalado no banco de reservas, por causa de insuficiência técnica. No meio-de-campo, Morais entra no lugar de Ely Tadeu.