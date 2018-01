Edmundo é multado por reclamação O protesto do atacante Edmundo contra a sua substituição na vitória do Napoli contra a Internazionale por 1 a 0 vai custar caro ao brasileiro. A diretoria do clube italiano informou nesta segunda-feira que vai aplicar uma multa de aproximadamente US$ 145 mil ao jogador. Ao ser substituído pelo meio-campo Oscar Magoni no segundo tempo, Edmundo deixou o campo reclamando bastante contra o técnico Emiliano Mondónico e o mandou ao inferno. O diretor esportivo do clube, Luigi Pavarese, comunicou pessoalmente ao atacante sobre a pena aplicada. ?Ele recebeu a pena máxima que prevê o regulamento?, disse. O valor cobrado representa 30% do salário do jogador, estimado em US$ 430 mil mensais.