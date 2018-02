Edmundo e Nen desfalcam o Palmeiras na estréia no Paulistão O técnico Caio Júnior e o preparador físico Fábio Mahseredjian confirmaram nesta segunda-feira que o atacante Edmundo está fora das quatro primeiras rodadas do Paulistão - a estréia do Palmeiras será no dia 18 de janeiro, no Palestra Itália, contra o Paulista de Jundiaí. O zagueiro Nen também está descartado. Ambos voltaram das férias fora de forma. ?O Edmundo está com a resistência aeróbica bem abaixo dos demais por estar há muito tempo sem jogar?, disse Mahseredjian, lembrando que o atacante não atua desde o dia 12 de novembro, quando sofreu lesão muscular na coxa em partida contra o Botafogo, desfalcando o Palmeiras nas rodadas finais do Brasileirão. ?Já o Nen está com um grande desequilíbrio muscular. Ele voltou abaixo do peso e também vai precisar de um tempo de preparação maior?, explicou o preparador físico. Sem Nen, Edmundo e os reforços vindos do Cruzeiro - o volante Martinez e o lateral-esquerdo Leandro -, Caio Júnior montou o time da seguinte maneira em seu primeiro treino coletivo no Palmeiras: Marcos, Paulo Baier, Dininho, Edmílson e Michael; Pierre, Francis, Wendel e Valdívia; Willian (depois Cláudio) e Osmar. Craque chileno O técnico Caio Júnior deixou claro nesta segunda que pretende fazer do atacante chileno Valdivia o principal jogador do Palmeiras em 2007. ?Pelo que já vi, percebi que é um jogador que desequilibra. Só precisamos achar o posicionamento correto para ele?, disse o treinador. O comandante palmeirense contou que a idéia é aproveitar ao máximo a capacidade de criação do jogador. ?O Valdivia me impressionou pela criatividade. Não é o meia que chega na área, mas sim o que deixa os colegas na cara do gol, que organiza, que vira bem o jogo. Ou seja, é um jogador cada vez mais raro de se encontrar?, elogiou.