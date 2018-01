Edmundo e Ramon assinam com o Flu O Fluminense acertou hoje a contratação do atacante Edmundo e do meia Ramon e ambos atletas viajaram para Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde o time realiza a pré-temporada para 2004. Os contratos dos dois foram assinados pela manhã no Rio e têm duração de um ano. Ramon não escondeu a motivação e o entusiasmo por voltar ao Fluminense, clube que defendeu em 2001, por três meses. De acordo com o meia, o projeto apresentado pelo Departamento de Futebol do Tricolor foi o fator determinante para sua escolha. Afirmou que nem mesmo as propostas recebidas de equipes que vão disputar a Taça Libertadores da América em 2004 o seduziram. "A equipe é forte e com totais chances de lutar por todos os títulos que disputar", disse Ramon. "Além do mais, com o potencial desse time, podemos chegar a Libertadores no ano que vem." Sobre a dupla Romário e Edmundo, Ramon frisou que a presença de ambos no time também foi decisiva em sua opção pela Fluminense. O meia também não poupou elogios aos dois atletas e disse conhecê-los bem, porque já atuaram juntos no Vasco. "Sei que a responsabilidade será dividida entre nós, mas não encaro isso como um problema. O elenco conta ainda com outros grandes jogadores que também serão importantes para o time", afirmou Ramon. O meia lembrou, ainda, seu bom relacionamento com o treinador tricolor Valdir Espinosa. "Ele era o técnico quando estive no Fluminense e sempre tivemos um ótimo relacionamento."