Edmundo e Ramon já treinam no Flu O atacante Edmundo e o meia Ramon fizeram nesta quarta-feira o primeiro treino no Fluminense. A previsão é a de que os dois passem a trabalhar com bola só a partir de segunda-feira. Nesta quarta-feira, o técnico Valdir Espinosa não pôde realizar o primeiro coletivo com o time, por causa das fortes chuvas que caíram na cidade mineira de Juiz de Fora, onde o Fluminense realiza a pré-temporada. "Hoje o prejuízo foi muito grande. Tive que interromper o coletivo com 12 minutos, por causa da chuva", lamentou Espinosa. "O pior é que perdi o dia, porque de manhã dei folga para o grupo." Para não criar muita expectativa nos torcedores, Espinosa vem afirmando que a presença de Edmundo, Ramon e Romário não torna o Fluminense favorito à conquista do título estadual. De acordo com o treinador, somente com o entrosamento e trabalho dentro do campo será possível tornar o time forte. "Com a presença deles a responsabilidade aumenta, mas não somos favoritos a nada", afirmou Espinosa. "Mas a minha preocupação agora é preparar a equipe para a temporada deste ano."