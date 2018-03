Edmundo e Ramon voltam aos treinos no Flu O atacante Edmundo voltou a treinar com bola nesta quarta-feira. O jogador recupera-se de dores musculares na coxa esquerda e ainda não se sente confiante para jogar. Assim, ele dificilmente poderá defender o Fluminense contra o Vasco, domingo, na decisão da Taça Rio. Além de Edmundo, o meia Ramon, livre de um estiramento na coxa direita, participou do treinamento. A diferença é que ele tem mais chance de atuar no domingo. Como o técnico Ricardo Gomes já deixou claro que não vai escalar jogadores que estejam mal fisicamente, abre-se espaço para o jovem atacante Marcelo, artilheiro do Fluminense na temporada. "Não tenho a vaga de titular garantida. Estou lutando pelo meu espaço", afirmou o atleta. No treino coletivo desta quarta-feira, os titulares derrotaram os reservas, por 4 a 1, e Marcelo marcou três gols.