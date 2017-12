Edmundo e Roger correm risco no Flu O atacante Edmundo e o meia Roger, duas estrelas no elenco do Fluminense, podem ficar fora do confronto de sábado, no Maracanã, contra a Ponte Preta, adversário direto na luta para uma vaga na Copa Sul-Americana. Não por motivo de contusão ou suspensão. Simplesmente, por opção do técnico Alexandre Gama, satisfeito com o desempenho da equipe na vitória sobre o Cruzeiro, por 3 a 2, em Minas Gerais. "Temos que jogar como se fosse uma decisão. Eles vão entrar com tudo e a gente precisa estar atento", declarou Alexandre Gama, que teceu elogios ao meia Ramon, única estrela do Fluminense presente na vitória sobre o Cruzeiro - Roger e Edmundo foram poupados por causa de febre. "Ele foi muito bem jogando mais na frente. Ele é mais de toque de bola, diferente do Roger, que prende um pouco mais", analisou o técnico.