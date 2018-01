Edmundo, entre o Napoli e o Salgueiro Mais uma vez o nome do atacante Edmundo, do Napoli, está envolvido em polêmica às vésperas do carnaval. Domingo, seu time - que está ameçado pelo rebaixamento no Campeonato Italiano - terá um jogo importantíssimo, fora de casa, contra o Bologna. Na mesma data, o Salgueiro (escola de coração do craque) será a quarta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, no Rio, homenageando o Pantanal. Helinho, empresário e melhor amigo do atleta, garante que neste ano ele não virá ao Rio para curtir o Carnaval. "Esta história divulgada por alguns veículos de comunicação de que o Edmundo colocou essa cláusula no contrato com o Napoli não procede", rebateu. "Desta vez, ele ficará mesmo na Europa para defender sua equipe no Campeonato Italiano." Leia matéria completa no JT