Edmundo escreve carta para os palmeirenses

A pedido da reportagem do JT, Edmundo escreveu uma carta para os palmeirenses, durante o vôo da delegação para Porto Alegre, nesta sexta-feira à tarde, já que encara o Internacional neste domingo, pelo Brasileirão. Veja também: De contrato renovado, Caio Jr pensa na Libertadores O jogador pegou o laptop, coçou a cabeça e, antes de começar a digitar, sorriu: "Nunca fui bom nessa coisa de escrever". Depois, as coisas fluíram bem. O resultado foi a seguinte mensagem: "Gostaria de agradecer ao apoio de toda a torcida palmeirense, que sempre nos incentivou, mesmo nos momentos mais difíceis desta temporada. Eu me sinto orgulhoso por poder jogar num clube como o Palmeiras, onde tive algumas das maiores felicidades da minha carreira. Sinto amor por esta camisa verde. E garanto que nunca vai faltar empenho nem de mim, nem de qualquer outro jogador, nesta luta pela Libertadores. Vamos fazer de tudo para conseguir a classificação. Continuem torcendo, acreditando, com fé no nosso trabalho. Em 2008, este grupo tem tudo para lutar por títulos! Obrigado, Edmundo."