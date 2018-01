Edmundo estréia amanhã no Japão Vestindo a camisa número 36, o atacante brasileiro Edmundo fará nesta quarta-feira a sua estréia no Verdy Tokyo, do Japão. A partida, válida pela 11ª rodada do segundo turno da J-League, será fora de casa contra o Cerezo Osaka e começará às 8h (horário de Brasília). Edmundo foi contratado para tentar livrar o time do rebaixamento. Faltam cinco rodadas para o fim do campeonato e o Verdy está em 15º lugar com 20 pontos, cinco a mais que o lanterna Cerezo Osaka e cinco a menos que Sanfrecce Hiroshima e Yokohama F. Marinos, que dividem a 13ª posição. Os dois últimos colocados cairão. O Campeonato Japonês terminará no dia 24 de novembro. Depois, começará a Copa do Imperador - que tem a final marcada para o dia 1º de janeiro. Para ficar no máximo 70 dias no Japão, Edmundo embolsará US$ 500 mil. Outros jogos desta quarta-feira: Kashima Antlers x Avispa Fukuoka; Urawa Reds x Shimizu S-Pulse; JEF United Ichihara x Gamba Osaka; Jubilo Iwata x Kashiwa Reysol; Nagoya Grampus Eight x Consadole Sapporo; Tokyo FC x Yokohama F. Marinos; Sanfrecce Hiroshima x Vissel Kobe.