Edmundo estréia hoje no Cruzeiro O Cruzeiro estréia hoje, às 21h, na Copa Mercosul, enfrentando o Independiente, em Avellaneda, na Argentina. O jogo marca a estréia do atacante Edmundo com a camisa celeste. A equipe mineira busca o seu primeiro título na competição sul-americana. O técnico Paulo César Carpegiani, que ainda não definiu oficialmente a equipe que começa jogando, não poderá contar com os zagueiros Cris e Luisão, que estão servindo a Seleção Brasileira na Copa América da Colômbia. Sem entrar em acordo sobre a renovação de seu contrato, o lateral-direito Maicon abandonou o clube e será substituído por Neném. Outra novidade será a presença do colombiano Rincón, que estreou no último sábado no amistoso em Capelinha-MG, quando o Cruzeiro empatou com o Villa Nova, em 1 a 1. O zagueiro Alex Xavier, recém contratado junto ao Las Palmas, da Espanha, não joga. Ele sofreu um estiramento na coxa direita logo no primeiro treino que fez na Toca da Raposa. A delegação cruzeirense seguiu na tarde de ontem para a Argentina.