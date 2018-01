Edmundo evita comentar reserva Definitivamente o atacante Edmundo, do Napoli, não está vivendo os seus melhores dias no futebol italiano. Na partida deste sábado, o técnico Emiliano Mondonico colocou o jogador na reserva e a equipe, que não vencia havia quatro jogos, derrotou o Bari por 1 a 0, pela 26ª rodada do Calcio Italiano. O treinador escalou para a posição do polêmico jogador, outro brasileiro: Amauri. A decisão de Mondonico foi recebida com silêncio por Edmundo. ?Perguntem ao chefe?, foi tudo o que disse para a imprensa italiana quando questionado sobre o porquê não tinha começado a partida como titular. Segundo Mondonico, Edmundo necessitava de um descanso. ?Quando comprovei as más condições do gramado percebi que seria melhor escalar Amauri a Edmundo?, explicou. ?Pode ser que ele (Edmundo) não esteja satisfeito comigo e com a minha decisão, mas quero retribuir aos demais jogadores que tiveram uma boa atuação em outros jogos, como o Amauri?.