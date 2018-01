Edmundo faz gol na estréia no Japão Edmundo estreou bem no Japão. No jogo desta quarta-feira, fora de casa, pela 11ª rodada do segundo turno da J-League, ele fez um gol na vitória do Verdy Tokyo sobre o Cerezo Osaka por 3 a 0 - o atacante brasileiro Marquinhos, ex-Coritiba, fez os outros dois. O resultado foi muito importante para o time na luta contra o rebaixamento. O Verdy permanece em 15º lugar, mas chegou aos 23 pontos na classificação geral - somando os dois turnos. O Cerezo Osaka é o último colocado com 15 pontos e dificilmente escapará de ser um dos dois rebaixados - faltam quatro rodadas para o final da J-League. A briga do Verdy será com o Yokohama F. Marinos (time dirigido pelo brasileiro Sebastião Lazaroni), que tem 26 pontos, Avispa Fukuoka (27), Sanfrecce Hiroshima (28) e Urawa Reds (29). Edmundo fez seu gol aos 37 minutos do segundo tempo, quando o placar era de 1 a 0. Um minuto depois, ele recebeu cartão amarelo. Aos 40, foi substituído. O próximo jogo do Verdy Tokyo será no sábado, novamente fora de casa, contra o Vissel Kobe. A primeira partida de Edmundo em Tóquio será na rodada seguinte, no dia 10, contra o Gamba Osaka. Depois, o Verdy ainda fará duas partidas: dia 17 contra o Kashina Antlers (fora) e dia 24 contra o Tokyo FC (casa). O líder do segundo turno é o Kashima Antlers, dirigido por Toninho Cerezo. Nesta quarta-feira, o time - que é o atual campeão japonês - goleou o Avispa Fukoka por 4 a 1 e chegou aos 28 pontos, três à frente do Jubilo Iwata, que perdeu por 3 a 1 para o Kashiwa Reysol. O Jubilo Iwata conquistou o primeiro turno e será campeão se levar também o segundo. Caso o Kashima ganhe o turno, disputará o título com o Jubilo.