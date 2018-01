Edmundo fecha contrato com o Cruzeiro A diretoria do Cruzeiro confirmou, no início da tarde, a contratação do atacante Edmundo, de 30 anos, que ontem conquistou direito a passe livre depois de uma longa disputa judicial com o Vasco. O jogador, que disse ter recebido proposta de outros clubes, entre eles o São Paulo, chegou a Belo Horizonte pela manhã e acertou os detalhes do contrato com o presidente do clube, Zezé Perrela, e com o diretor de futebol Eduardo Maluf. Edmundo deve ser apresentado às 15h, na Toca da Raposa. Além do atacante, o Cruzeiro já reforçou a equipe para a Mercosul e o Brasileiro com o meia colombiano Freddy Rincón, com os zagueiros Fábio Luciano e João Carlos, ex-Corinthians, e com o centroavante Leonardo, ex-Sport.