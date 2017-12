Edmundo fica feliz com 30º gol de Dimba O atacante Edmundo, do Vasco, disse nesta segunda-feira que não se sentiu incomodado com a quebra do recorde de gols em uma única edição do Campeonato Brasileiro. O jogador, que tinha marcado 29, em 1997, foi superado na rodada do fim de semana por Dimba, do Goiás, que alcançou a marca de 30 gols. "Fiquei muito feliz porque a façanha está em boas mãos", afirmou Edmundo. Ele, porém, ressaltou que ainda faltam duas rodadas e o atacante do time goiano poderá ser superado. "Não tem nada definido. O Luís Fabiano (do São Paulo) vai voltar e o Renaldo (do Paraná) está próximo." E Edmundo voltou a dizer que está torcendo pelo jogador da equipe paranaense.