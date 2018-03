Edmundo fica irritado com comissão técnica O atacante Edmundo se irritou nesta segunda-feira com membros da comissão técnica do Fluminense. Tudo porque o jogador chegou ao clube para treinar e, ao ser informado de que teria de voltar para a Barra da Tijuca, na zona oeste, onde estava marcado um exame de ressonância magnética, deixou o campo visivelmente nervoso. Depois de sair do vestiário, Edmundo não falou com a imprensa, entrou no carro e foi embora. A irritação do jogador aumentou porque, além de não ter sido informado do exame, ficou preso 1h30 em um engarrafamento, quando deixou seu apartamento, na Barra.