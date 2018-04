Edmundo ganha ação contra revista O diretor de redação da revista Veja, Tales Alvarenga, foi condenado, em primeira instância pelo juiz da 2.ª Vara Criminal de Pinheiros, Antônio Carlos Braga Júnior, por crime de injúria contra o jogador Edmundo. O atleta sentiu-se ofendido pela capa da publicação de outubro de 1999 que apresentava sua foto acompanhada do título ?Animais no volante?. Com a sentença, Alvarenga terá de pagar indenização de cinco salários mínimos mais a publicação da decisão judicial na seção destinada à matéria de capa da revista. O gerente jurídico da Editora Abril, Djair de Souza Rosa, afirmou que a empresa vai recorrer da sentença. Ele se surpreendeu com a decisão criminal, ressaltando que a empresa foi vencedora em uma ação cível movida por Edmundo pelo mesmo motivo, no Rio. O advogado de Edmundo, Roberto Podval, diz que pode também recorrer se a interpretação da sentença não deixar clara que a publicação da decisão judicial deve ser na capa da revista.