Edmundo garante que volta ainda este ano O atacante Edmundo negou nesta quarta-feira a notícia de que não atuaria mais este ano por causa de um estiramento muscular na coxa esquerda, sofrido no último sábado. O jogador está realizando um tratamento intensivo e acredita que voltará ao time do Vasco no início de novembro. "Não sei de onde surgiu este boato. Nem conversei com ninguém a respeito do meu afastamento. Retornarei assim que me recuperar", garantiu. No treino desta quarta-feira, o técnico Mauro Galvão começou a testar os prováveis substitutos dos laterais Alex Silva e Edinho, do meia Beto e do atacante Régis Pitbull, todos machucados. Por enquanto, o único que tem vaga garantida é Morais. "Procuro fazer o meu trabalho e sei que a titularidade virá com o tempo. A minha hora vai chegar", disse o jogador, que entrará no lugar de Beto.