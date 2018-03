Edmundo inicia trabalho no Nova Iguaçu Aos 34 anos, o atacante Edmundo iniciou nesta segunda-feira uma nova etapa em sua carreira. Ele foi apresentado oficialmente como novo jogador do Nova Iguaçu, clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Carioca, e já começou a trabalhar. Edmundo estava sem clube desde que deixou o Fluminense no final do ano passado. E chegou ao Nova Iguaçu graças ao convite do amigo Zinho, que é um dos donos do clube e também vai jogar lá nesta temporada, depois de ter saído do Flamengo. Assim, os dois irão repetir uma dupla que fez sucesso no Palmeiras, no começo da década de 90. Com passagens pela seleção brasileira e por grandes clubes, como Palmeiras, Vasco, Flamengo, Corinthians e Santos, Edmundo assinou contrato com o Nova Iguaçu até o dia 10 de julho, justamente quando acaba a segunda divisão do Campeonato Carioca.