Edmundo já fala em sair do Napoli Edmundo já pensa em deixar o Napoli, menos de quatro meses depois de ter sido contratado como "salvador da pátria". Segundo jornais italianos, o atacante brasileiro teria comentado com amigos sua disposição de "largar tudo" (salários de US$ 450 mil) e voltar para casa, se continuar a ser preterido pelo técnico Emiliano Mondonico. O ex-astro de Palmeiras e Vasco ficou fora, no último momento, da partida em que sua equipe derrotou o Bari por 1 a 0, no sábado. Edmundo evita entrevistas a todo custo, desde que desembarcou na Itália, na primeira semana de janeiro. Mas deixou clara sua insatisfação ao negar a versão oficial de que fora excluído da última partida por problemas físicos. "Não posso comentar nada", disse o jogador. "Porém, não tenho nenhuma lesão e estou perfeitamente bem", insistiu. "A decisão foi apenas do treinador." Durante a semana passada, Mondonico tentou aliviar a pressão feita pela torcida sobre Edmundo, que saiu vaiado no jogo diante do Milan. O técnico chegou a dizer que a melhor dupla de ataque do Napoli seria aquela formada por "Edmundo e Amoruso". Mas, na hora do jogo, optou por Amoroso e por Amauri, jovem brasileiro recentemente contratado.