Edmundo: Leão ainda resiste O técnico Emerson Leão recebeu com surpresa a informação de que Edmundo já teria acertado com o Palmeiras. ?Isso é mentira!?, disse o treinador, por telefone, nesta segunda-feira. Leão voltou a afirmar que ainda não deu aval para a contratação do atacante, estrela do Figueirense. A diretoria tem tentado persuadí-lo, citando os números de Edmundo no Campeonato Brasileiro (11 gols nos últimos 11 jogos) e dizendo que o ?Animal? está mais manso. Sem o consentimento de Leão, até já acertou salários e tempo de contrato (um ano) com o atacante. Ou seja: Edmundo está com um pé no Parque Antártica e só espera o aval de Leão para colocar o outro. ?Pode estar tudo certo entre eles, mas quem tem de decidir é quem decide as coisas dentro de campo. Esse alguém sou eu, e não decidi nada ainda?, disse Leão, que não quis responder se a diretoria estaria passando por cima dele para satisfazer a vontade do presidente Affonso Della Monica, que morre de amores por Edmundo. O técnico não quis entrar em mais detalhes. ?Só vou falar mais de contratações após o campeonato.? A diretoria já confirmou a contratação dos laterais-direitos Paulo Baier, do Goiás, e Amaral, do Fortaleza. Para a esquerda, Márcio Careca, do Brasiliense, está muito próximo de um acerto. O meia-atacante Rivaldo, do Olympiakos, chega em maio, após o fim de seu contrato com o clube grego. Leão, porém, não confirma nada disso. Abafando especulações sobre reforços e listas de dispensa, evita que seu elenco fique desmotivado nesta reta final do Campeonato Brasileiro, ainda mais agora, que o Verdão voltou a depender apenas de si próprio para garantir vaga na Copa Libertadores/2006. ?Quero pés no chão. Só estamos no direito de continuar sonhando e desejando essa vaga. Que continua difícil.? O Palmeiras tem 67 pontos, um a menos que o Fluminense, e os dois se enfrentam na última rodada, no Estádio Palestra Itália. Antes, o Verdão encara o vice-líder Internacional em Porto Alegre; o Flu recebe o despreocupado Juventude, no Rio de Janeiro. Os dois jogos serão no domingo. Segundo o matemático Tristão Garcia, as chances de classificação do Palmeiras são de 39%; as do Fluminense, 63% (o Goiás, terceiro colocado, tem 98%). Duas rodadas atrás, as chances do Verdão eram de 7% e do Flu, 93%. ?Queremos contrariar a matemática, que é uma ciência exata. O futebol não é?, tem repetido Leão. Sobre a possibilidade levantada por alguns torcedores palmeirenses de ?entregar? o jogo para o Inter, evitando que o eterno rival Corinthians seja beneficiado, Leão já se posicionou: ?Enquanto eu for o técnico, este time nunca vai entrar para perder.? Contra o clube gaúcho, Leão não poderá contar com o meia Cristian, que recebeu o terceiro amarelo na vitória por 6 a 2 sobre a Ponte Preta, domingo, em Campinas. Em compensação, terá a volta dos volantes Marcinho Guerreiro e Alceu, que cumpriram suspensão. LÚCIO - Quem ganhou uma posição no time titular foi o lateral-esquerdo Lúcio, que entrou no intervalo do jogo em Campinas, após quase quatro meses parado devido a uma grave lesão no tornozelo direito. Em 45 minutos, provou estar recuperado. Fabiano, que será dispensado no fim do ano, voltará para o banco de reservas. Outro que ganhou de vez a posição foi o atacante Washington, depois de marcar duas vezes contra a Ponte. Ele só vinha jogando porque Gioino está machucado. Agora, mesmo com o retorno do argentino aos treinos nesta semana, Washington deve permanecer como titular. ?Botei na cabeça que tinha de agarrar esta oportunidade e esta camisa. Aos poucos, vou conquistando a confiança do Leão?, disse Washington. ?Vou até levar esta camisa (número 9) para dormir junto com ela e a minha mulher.?