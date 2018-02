Edmundo: "Leão está tirando leite de pedra" ?O Leão está conseguindo tirar leite de pedra.? A frase, que poderia ser de algum resignado palmeirense, é de um ídolo da torcida. O atacante Edmundo faz coro com o treinador Emerson Leão e vê sua equipe ?nota 5? enfrentar nesta quarta-feira, às 19h45, o Cerro Porteño, em Assunção (Paraguai), na estréia da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Edmundo pede atenção para o número limitado de jogadores no elenco palmeirense. ?Temos 25 atletas, descontando 3 goleiros. Com o Juninho e o Marcos machucados, perdemos mais gente. Ficamos praticamente com o número certo de inscritos para um jogo?, contabilizou o atacante. ?O Palmeiras é forte, tem camisa e tradição, mas infelizmente não tem mais o dinheiro da Parmalat?, disse Edmundo, lembrando da parceria com a multinacional italiana, encerrada em 2000.