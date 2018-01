Edmundo luta por ?alforria? do Vasco O Vasco está perto de sofrer mais uma derrota judicial, com a perda do passe do atacante Edmundo. O jogador alegou que o clube lhe deve 15 meses de salários e está brigando judicialmente pela posse do seu passe. Segundo o advogado do atleta, Luiz Roberto Leven Siano, em audiência nesta sexta-feira na 54ª Vara de Conciliação e Julgamento do Tribunal Regional do Trabalho do Rio, o Vasco somente comprovou o pagamento de dois meses de salários e foi obrigado a assinar a carteira de trabalho de Edmundo, com data retroativa a 22 de abril de 1999. A sentença deve sair na terça-feira. Para justificar a falta dos pagamentos, os advogados vascaínos apresentaram uma carta assinada por Edmundo, antes do empréstimo de seu passe para o Santos, onde ele reconheceu que o clube quitou tudo o que lhe devia. Segundo Siano, "além da carta não possuir valor judicial, o jogador foi coagido a assiná-la". Esta versão foi confirmada pelo advogado santista Roberto Silva, testemunha da defesa. Edmundo não quis falar com a imprensa, mas já declarou que, "apesar de amar o Vasco, só está querendo receber o que tem direito". Se a sentença for favorável ao jogador, ele estará livre para negociar com clubes interessados em contratá-lo. Botafogo, Fluminense e São Paulo estão nesta disputa. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse que se Edmundo estiver insatisfeito tem "todo o direito" de reclamar na Justiça. "Se o Vasco entender que a sentença for a correta, não vamos recorrer", afirmou o dirigente. Indagado sobre o que seria o "correto", Eurico se esquivou: "Aguarde a decisão e você verá como procederemos". O atacante é o terceiro jogador vascaíno a requerer judicialmente seu passe. O meia Juninho Pernambucano e o zagueiro Júnior Baiano já fizeram o mesmo e saíram vitoriosos.