Edmundo marca 2 na vitória do Verdy O atacante Edmundo foi o protagonista da vitória do Verdy Tokyo sobre o Vissel Kobe, neste domingo, pela liga japonesa. O jogador marcou dois gols - um de pênalti - e deixou sua equipe na liderança do torneio ao lado do Jubilo Iwata e do FC Tokyo. No outro jogo da rodada, o Urawa Reds derrotou o Vegalta Sendai por 1 a 0.