O atacante Edmundo não deve mais vestir a camisa do Palmeiras. Com a perda da vaga para a Copa Libertadores, após a derrota para o Atlético Mineiro, o jogador não deve ter seu contrato renovado pela diretoria. Veja também: Calendário e resutados Classificação Palmeiras decepciona e perde vaga para a Copa Libertadores "Se não me chamaram até agora para renovar, acho que não vão me procurar agora, depois da derrota", disse o jogador, que com o gol marcado no domingo chegou ao número 99 com a camisa do Palmeiras. Edmundo revelou há duas semanas que havia recebido propostas do Vasco e de alguns clubes recém-promovidos à elite do futebol brasileiro. "É triste, pois o Palmeiras é um clube que aprendi a amar, queria ficar." Quem também deve deixar a equipe de Palestra Itália é o atacante Rodrigão, cujo contrato termina em 31 de dezembro. O jogador, apesar de ter marcado seis gols, não agradou à diretoria. O próprio técnico Caio Júnior não sabe se fica à frente da equipe. Abalado com a eliminação, ele deixou o cargo à disposição. A definição deve acontecer ao longo desta semana, quando a diretoria também define o novo patrocinador.