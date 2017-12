Edmundo não envia defesa à CPI Expirou nesta sexta-feira o prazo de 24 horas pedido pelo presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, para enviar à CPI uma cópia do contrato onde aparece que a Picoline Corporation é detentora dos direitos de imagem do jogador Petkovic. Edmundo havia dito também que enviaria explicações sobre a conta que o Flamengo possui nas Ilhas Caymann, da qual ele não se lembrava. Nenhum dos dois documentos, contudo, foi remetido aos técnicos da CPI.