Edmundo não estréia em Capelinha O técnico do Cruzeiro, Paulo César Carpegiani, decidiu não promover a estréia do atacante Edmundo no amistoso que a equipe fará neste sábado, às 21h, contra o Villa Nova, na cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha mineiro. O treinador desistiu de escalar Edmundo, a mais badalada contratação celeste para a disputa do Campeonato Brasileiro, após conversar durante o treinamento de hoje com o preparador físico Darlan Schneider. Segundo Schneider, Edmundo ainda não reúne as condições físicas ideais para participar de uma partida. O atacante ficará treinando na Toca da Raposa durante o final de semana. No amistoso, que marca a inauguração do estádio municipal da cidade e pelo qual o Cruzeiro irá receber R$ 70 mil livres de despesas, Carpegiani também não poderá contar com os laterais Sorín e Maicon. O argentino está com uma infecção intestinal e Maicon ainda não acertou a renovação de seu contrato. A diretoria do Cruzeiro enviou nesta sexta-feira à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a lista de 30 jogadores a serem inscritos para a disputa da Copa Mercosul. O armador Jackson, praticamente negociado com o Internacional-RS, não foi relacionado. As novidades na lista ficaram por conta das presenças dos atacantes Jussiê e Kanu, da equipe de juniores.