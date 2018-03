Edmundo não joga no Flu com Ricardo Gomes O relacionamento entre o atacante Edmundo e o técnico Ricardo Gomes está muito desgastado. Após reclamar por ter sido substituído da partida contra o São Paulo, o jogador, ainda no Morumbi, afirmara não jogar mais pelo Fluminense enquanto o treinador estiver no comando. Pedido aceito. E só há um jeito para Edmundo voltar a jogar pelo clube: tem de pedir desculpas publicamente. O recado foi dado por Ricardo Gomes, que não irá voltar atrás da decisão. "Ele só está pensando nele e não no grupo. Não estou no clube para agradar ninguém. Trabalho sério e seu futuro será decidido pelo presidente", afirmou o treinador. Para o clássico contra o Vasco, domingo, no Maracanã, o técnico ainda não sabe se poderá contar com o meia Roger, contundido. Os atletas Rodolfo, Juca e Romáro não treinaram nesta sexta-feira e são dúvida para o confronto, que poderá garantir a primeira vitória de um clube carioca no Campeonato Brasileiro.