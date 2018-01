Edmundo não vai enfrentar o São Paulo O atacante Edmundo participou do treino do Vasco hoje, mas não vai enfrentar o São Paulo, quarta, pela Copa Sul-Americana. O jogador acabou sentindo dores no tornozelo direito e preocupa os médicos. O técnico Mauro Galvão quer evitar uma precipitação na escalação do atleta e, assim, agravar a contusão. "Ele não se sentiu à vontade e pediu para sair. Espero que ele tenha uma boa recuperação, mas não quero perder o Edmundo por um tempo muito longo como já aconteceu", disse Mauro Galvão. Como as possibilidades de contar com o atacante são muito remotas, o treinador deve manter a dupla de ataque formada por Donizete e Régis Pitbull.