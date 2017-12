Edmundo para Marcelinho: não sou crente O atacante Edmundo, do Vasco, revelou hoje o motivo da sua briga com o meia Marcelinho. De acordo com jogador, os desentendimentos começaram quando ele se recusou a participar de um culto evangélico pela terceira vez. "Eu já tinha participado por duas vezes e resolvi não ficar no quarto com os demais jogadores. Eu não sou crente", afirmou Edmundo, alegando que o fato deve ter irritado Marcelinho. "Mas, da minha parte, não há problemas." Hoje, o atacante treinou com bola e disse ter esperanças de retornar quarta-feira contra o Goiás. "A possibilidade existe, mas só vou jogar se estiver bem. Fiz alguns exames para ver se as fraturas (de duas costelas) estão consolidadas", contou Edmundo. O médico do clube, Fernando Mattar, porém, descartou a possibilidade da volta do jogador contra o Goiás. Outro atleta que pode ser desfalque é o meia Beto. Ele sente dores no tornozelo direito e ainda será reavaliado. Caso seja vetado, Morais será seu substituto.