Edmundo participa de gravação do Hino do Palmeiras

O atacante Edmundo soltou a voz na noite desta quinta-feira para participar da gravação de um CD com o Hino do Palmeiras, que fará parte do kit especial de fim de ano que a diretoria colocará à venda para os torcedores. Veja também: Palmeirenses torcem pelo rebaixamento do Corinthians Além do CD, que também terá as vozes de Marcos e Valdivia, o kit contém uma placa do gramado do Palestra Itália (de 30 cm por 30 cm), um pôster dos jogadores e um certificado de autenticidade - o preço do kit é de R$ 80,00. "Infelizmente eu tive compromissos pessoais e não consegui gravar junto com Valdivia e Marcos [na terça-feira, 27]", conta o atacante, que ainda não renovou contrato para a temporada 2008. "Fiquei feliz por poder participar da gravação, pois esse projeto contribui para o crescimento do Palmeiras." Edmundo é a aposta do Palmeiras para vencer o Atlético Mineiro neste domingo e garantir a classificação à Copa Libertadores 2008.