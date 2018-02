Edmundo pede a contratação de um centroavante ´de nome´ Edmundo acha que o Palmeiras precisa de um centroavante ?de nome?. Cansado das falhas de finalização da equipe, o atacante disse nesta sexta-feira: ?Não tem que trazer quatro ou cinco atacantes, mas sim fazer um esforço para trazer ?o? centroavante, um especialista que resolva nossos problemas.? Edmundo ressaltou que isso não resolverá todos os problemas do Palmeiras, mas vai ajudar bastante. Ele lembrou ainda: ?Temos criado várias oportunidades e elas não têm sido desperdiçadas só pelo nosso centroavante, mas também por mim, pelo Valdivia, pelo Michael, pelo Wendel...? Com Alemão e Florentín machucados, Caio Júnior também admite a necessidade de trazer um centroavante renomado: ?Precisamos de um jogador já formado, que venha e assuma essa responsabilidade.? O treinador admitiu a existência de uma lista com possíveis reforços para o Campeonato Brasileiro - as inscrições para o Paulistão já se encerraram. Caio não quis revelar os nomes, mas garantiu que Amoroso está descartado. ?Isso foi coisa criada por parte da imprensa. Perguntaram para mim o que eu achava do Amoroso e eu disse que é um grande jogador. E foi só isso! Em nenhum momento falamos aqui sobre a contratação do Amoroso.? Na quarta-feira, o vice-presidente Gilberto Cipullo e o diretor de futebol Savério Orlandi já haviam negado ao Portal Estadão a possibilidade de contratar Amoroso. Com 32 anos, o atacante do Corinthians está fora do perfil desejado pela diretoria palmeirense. ?Queremos jogadores jovens?, diz Cipullo. Caio Júnior revelou que tem acompanhado com atenção o desempenho de alguns atacantes de times do interior no Paulistão. Três jogadores muito elogiados pelo treinador foram Luciano, do Rio Claro, e Bill e Everton, ambos do Bragantino. ?Não vou entrar em detalhes, isso é uma questão interna. Mas estamos atentos.? Com as lesões de Alemão e Florentín, Osmar será mantido no time que enfrenta no domingo o Juventus, no Palestra Itália.