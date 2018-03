Edmundo pede apoio da torcida para o jogo contra o Sport

Aos 37 anos de idade, o atacante Edmundo, do Vasco, já viu quase tudo no futebol. Por conta de sua experiência, ele acha totalmente possível reverter a vantagem do Sport, que pode perder por um gol de diferença, na partida de volta das semifinais da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, em São Januário. Para tanto, exige que a torcida lote o estádio e ‘empurre’ a equipe para cima do rival. Vale vaga na decisão da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro ficou mesmo em segundo plano. A prova disso é que o Vasco vai escalar um time praticamente reserva para encarar o clássico contra o Botafogo, neste domingo, no Engenhão, pela terceira rodada do Nacional. "Cabe ao time, à torcida, e ao Vasco fazer uma história diferente aqui", disse Edmundo, que será poupado.