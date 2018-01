Edmundo pedirá penhora de bens de Luxemburgo por dívida O advogado do atacante Edmundo, Luiz Roberto Leven Siano, revelou nesta terça-feira que pretende entrar até a semana que vem na Justiça com um pedido da penhora dos bens do técnico do Santos, Vanderlei Luxemburgo, que ainda não quitou uma dívida antiga com o jogador do Palmeiras. Luxemburgo foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro, em segunda instância, mês passado, a pagar quase R$ 1 milhão ao jogador, referente à dívida de um empréstimo feito a ele pelo atleta em 1995. O cheque - sem fundos, como provou Edmundo - era de R$ 400 mil. Com a correção monetária, o valor chegou a quase R$ 1 milhão. "Como o Luxemburgo ainda não nos procurou para quitar a dívida, pretendemos entrar até semana que vem com um pedido de penhora de bens", disse Leven Siano. "Podemos penhorar qualquer coisa do Luxemburgo, carros, apartamentos e até direitos de imagem que ele tem a receber do Santos", emendou o advogado de Edmundo. Leven Siano acrescentou que "Luxemburgo precisa entender que está lidando com a Justiça, não com o time do Santos." Nesta terça, o advogado já garantiu mais uma vitória para seu cliente, num processo que movia desde 1999 contra a revista Veja, da Editora Abril. Naquele ano, a revista trouxe uma matéria de capa com a manchete "Animais no volante", relacionando os acidentes de trânsito causados por Edmundo e pelo ex-goleiro Edinho, filho de Pelé. O que mais chateou Edmundo foi a campanha publicitária da revista em outdoors espalhados pelas maiores cidades brasileiras: "Alguns animais devem ficar atrás das grades". Sentindo-se ofendido, Edmundo entrou com o processo por danos morais. E a Justiça do Rio decretou que a Veja terá de pagar a ele uma indenização de R$ 75 mil. Como a decisão foi em segunda instância, não cabe mais recurso.