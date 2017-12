Edmundo pode desfalcar o Flu na final Além de Ramon, o técnico Valdyr Espinosa pode perder mais um jogador importante para a decisão da Taça Guanabara, sábado, contra o Flamengo. O atacante Edmundo voltou a sentir dores musculares e, segundo os médicos do Fluminense, corre sério risco de desfalcar a equipe. Edmundo atuou na vitória sobre o Americano, pelas semifinais da competição, no último sábado, e reclamou de um desconforto na coxa ao término da partida. "Estou trabalhando para jogar. Mas só quero entrar em campo se estiver em condições de ajudar e não de atrapalhar", afirmou o jogador. Edmundo lembrou que só enfrentou o Americano porque Romário e Alessandro estava machucados e, portanto, o Fluminense precisava de um atacante. Agora, como Romário tem grandes chances de atuar, ele não quer arriscar um possível agravamento da contusão. Romário continua realizando trabalhos de fortalecimento muscular e fisioterapia. Se depender dele, sua presença está confirmada no clássico. Mas os médicos querem esperar até quinta para dar a liberação ao jogador.