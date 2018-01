Edmundo pode ficar na reserva do Palmeiras contra o Ipatinga No jogo em que o Palmeiras precisa de gols, sua maior estrela deve ficar no banco. O técnico Caio Júnior faz mistério, mas pode deixar Edmundo na reserva contra o Ipatinga, nesta quinta-feira, no Palestra Itália. Uma partida considerada por todo o elenco como decisão - precisa vencer por três gols de diferença para avançar às oitavas-de-final da Copa do Brasil. Se fizer 2 a 0, a vaga será decidida na disputa de pênaltis. Edmundo treinou normalmente nesta quarta e, não fosse os dois próximos jogos no Estadual, entraria como titular. Caio Júnior, entretanto, pensa além, na vaga do Campeonato Paulista - o time pega o Guaratinguetá no domingo e o São Bento na quarta-feira. ?Fizemos uma reunião hoje [quarta>] com o Edmundo?, disse o treinador. ?Armamos uma estratégia para que ele possa jogar os três jogos, que pode dar certo ou não.? A estratégia, apesar de o técnico não entregar, deve ser colocar Edmundo em campo no decorrer da partida. Na terça-feira, o preparador físico Omar Feitosa já havia dito que se Caio Júnior pretendia utilizar o atleta nos 90 minutos domingo, o ideal seria dar um refresco para o atacante nesta quinta. O treinador concorda. ?É praticamente impossível ele atuar os três jogos durante todo o tempo e no mesmo ritmo.? Se Edmundo ficar de fora, William entra no seu lugar. Com contrato até o fim do ano, Edmundo, artilheiro do time na temporada com 11 gols, recebeu propostas do New York Red Bull para atuar no futebol norte-americano, de acordo com a rádio Jovem Pan. O jogador não nega. Com um sorriso no rosto, disse apenas ?não sei, não sei? quando questionado sobre o assunto. Já Gilberto Cipullo, vice-presidente do Palmeiras, avisou que o clube não recebeu nenhuma proposta oficial. ?Estamos tranqüilos agora, o Edmundo é jogador nosso?, explicou o dirigente. ?Se é que realmente há o interesse, vamos aguardar e estudar depois.?