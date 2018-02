Edmundo pode ficar no banco do Palmeiras contra a Ponte O meia chileno Valdivia está confirmado e com moral. Edmundo, não. Segundo o técnico Caio Júnior, o atacante pode parar no banco de reservas do Palmeiras contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira, às 21h45, em Campinas. ?O Valdivia encontrou o lugar dele no time. Já o Edmundo ainda não se encaixou?, explicou o treinador. Caio Júnior não quis confirmar a escalação da equipe sem Edmundo. ?Como a Ponte está de técnico novo, vou divulgar o time só na hora do jogo?. Nas entrelinhas, deixou transparecer que Edmundo pode, sim, ir para o banco. ?Este começo de temporada foi muito desgastante para ele. Vejo no Edmundo um jogador decidindo jogos pra gente no quadrangular final do Paulista?. O técnico já testou Edmundo como meia e depois centroavante no jogo contra o Santo André, na última quinta, e como ?segundo atacante?, pela direita, na partida diante do Barueri, no domingo. Não ficou satisfeito. ?Ainda não achei o lugar para o Edmundo. Mas ele mesmo é que tem que se achar. O que posso fazer é tentar ajudar?. O ala Paulo Baier vai ser poupado - Amaral entra em seu lugar. E o volante Francis deve ganhar a vaga de Marcelo Costa. Ainda sem poder contar com os reforços Martinez, Leandro e Florentín (não foram regularizados na CBF), Caio Júnior pede paciência à torcida alviverde. ?Nosso time deve ficar pronto em fevereiro. Até lá, queremos permanecer entre os quatro?. Ponte tem novidade no banco A principal novidade da Ponte Preta não estará dentro de campo. É o técnico Nelsinho Baptista que vai fazer sua estréia no lugar de Wanderley Paiva, em princípio, sem prometer grandes mudanças. ?Minha preocupação neste único treino que tivemos foi posicionar os jogadores em campo. E ninguém pode exigir um resultado 100%, talvez em torno de 60 a 70%?, comentou Nelsinho, apresentado oficialmente nesta terça. Ficha técnica Ponte Preta x Palmeiras Ponte Preta - Aranha, Johnathan, Anderson, Émerson e Wellington; Carlinhos, Ismael, João Marcos e Julian; Anderson Luiz e Finazzi. Técnico: Nelsinho Baptista. Palmeiras - Marcos; Dininho, Pierre e Edmílson; Amaral, Francis, Wendel, Valdívia e Michael; Edmundo (William) e Osmar (Cristiano). Técnico: Caio Júnior. Árbitro - Flávio Rodrigues Guerra. Início - 21h45. Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). TV - Globo e Band.