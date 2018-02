Edmundo pode retornar ao Palmeiras antes do previsto Um dos principais jogadores do elenco, o atacante Edmundo pode retornar ao Palmeiras já na segunda rodada do Campeonato Paulista, contra o Rio Branco, no dia 21. Pela previsão inicial, o jogador só teria condições de atuar no time titular na quinta rodada, já que sua condição física estava inferior ao restante do elenco. "O comportamento e o empenho do Edmundo nos treinos tem sido um exemplo para todos os outros jogadores. Ele pode voltar antes do previsto", revelou o técnico Caio Júnior, que prepara o time para a estréia no Paulistão, na próxima quinta-feira, contra o Paulista, no Palestra Itália. A recuperação de Edmundo surpreendeu até mesmo o preparador físico do clube, Fábio Mahseredjian, que no início dos trabalhos havia confirmado que o jogador só deveria retornar na última semana de janeiro, já que ele precisava passar por um "bom recondicionamento". Neste sábado, Caio Júnior comandará dois períodos de treino em Águas de Lindóia, local da pré-temporada. No domingo, o Palmeiras realizará um jogo-treino contra o Primavera de Indaiatuba, clube da terceira divisão do futebol de São Paulo.