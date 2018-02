Edmundo pode ser a arma do Palmeiras contra o Santo André Encaixar Edmundo no veloz Palmeiras que conseguiu montar em apenas três semanas é o grande desafio do técnico Caio Júnior para o jogo desta quinta-feira, contra o Santo André, às 17 horas, no Estádio Palestra Itália. Com 35 anos, o atacante já não tem "aquela velocidade de antigamente", como admite o próprio treinador palmeirense. "O Edmundo tem agora uma característica diferente. Tenho que pensar bem como vou encaixá-lo e ver o time continuar rendendo", explicou Caio Júnior, com o aproveitamento de duas vitórias em dois jogos pelo Palmeiras no Campeonato Paulista. O técnico não quis revelar quem vai sair para a entrada de Edmundo, que não disputou os dois primeiros jogos do campeonato para poder entrar em forma. O meia William e o volante Marcelo Costa são os mais cotados. Outra preocupação do técnico é com a forma física de Edmundo. Ele não joga desde o início de novembro, quando sofreu uma lesão muscular. E já admitiu que dificilmente suportará os 90 minutos. "Estou pronto para ajudar o time e matar a saudade da torcida, que sempre me tratou com muito carinho", afirmou o atacante. Adversário em crise A situação do Santo André no Campeonato Paulista é oposta a do Palmeiras, que venceu as duas partidas. O time do ABC vem de duas derrotas e, apesar do treinador Ruy Scarpino estar confirmado no comando, ele sabe que outro tropeço pode até lhe custar o emprego. A novidade no time nesta quinta-feira será a estréia do ex-palmeirense Galeano, de 34 anos. Ficha técnica: Palmeiras x Santo André Palmeiras - Marcos; Paulo Baier, Dininho, Edmílson e Michael; Pierre, Wendel, Marcelo Costa (Willian) e Valdivia; Edmundo e Osmar. Técnico: Caio Júnior. Santo André - Júnior Costa; Pará, Lelo, Henrique e André Luis; Galeano, Bruno, Ramalho, e Jéferson; Catatau e Sandro Gaúcho. Técnico: Ruy Scarpino. Árbitro - Luiz Flávio de Oliveira. Início - 17 horas. Local - Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP). TV - SporTV.