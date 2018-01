Edmundo pode ser apresentado ainda hoje O atacante Edmundo pode ser apresentado como novo reforço do Palmeiras para a próxima temporada ainda nesta quarta-feira. O jogador quer participar do jogo beneficente ao ex-lateral-esquerdo Jefferson, que sofre uma doença rara, nesta noite, no estádio Palestra Itália, onde seria anunciada oficialmente a sua contratação. No entanto, o problema é que o diretor de futebol do clube, Salvador Hugo Palaia, não quer que Edmundo participe da partida, já que acha que o atacante merece uma apresentação mais especial. A idéia de Palaia é que Edmundo seja apresentado ainda nesta semana, mas num horário (por volta de meio-dia) em que a exposição nos principais meios de comunicação seja maior. O atacante, que jogou pelo Palmeiras entre 1993 e 1995, acertou um contrato de um ano com o clube paulista. Seu salário girará em torno de 110 mil reais.